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फरीदाबाद: जन्माष्टमी के अवसर पर एनआईटी पांच मार्केट में खरीददारी के लिए पहुंचे लोग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 04 Sep 2026 03:13 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 03:13 PM IST







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फरीदाबाद में जन्माष्टमी के अवसर पर एनआईटी पांच की मार्केट में कान्हा की ड्रेस, रंग बिरंगे झूले व विभिन्न तरह के रंगों से सजे समानों की खरीदारी करते दिखे लोग। ... और पढ़ें

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