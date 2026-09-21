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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   One day left for ITI admissions in Faridabad; around 40 percent of seats still vacant

फरीदाबाद में आईटीआई में दाखिले के लिए 1 दिन शेष, अभी भी करीब 40 प्रतिशत सीटें खाली

Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM IST
One day left for ITI admissions in Faridabad; around 40 percent of seats still vacant
फरीदाबाद में आईटीआई में दाखिले के लिए 1 दिन शेष, अभी भी करीब 40 प्रतिशत सीटें खाली हैं।
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