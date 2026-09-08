एनसीडब्ल्यू बोलीं- महिला सुरक्षा के लिए समाज की सोच अहम

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फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘शी इज ए चेंज मेकर ’ कार्यक्रम के समापन समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के. रहाटकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कानून, नीतियां, पुलिस है और सरकार भी लगातार काम कर रही है, लेकिन महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा के लिए समाज की सोच का प्रगतिशील होना जरूरी है। समय के साथ नई चुनौती आ रही हैं। अकेली सरकार, पुलिस या अकेला कानून काम नहीं करेगा। समाज का साथ मिलना जरूरी है। महिलाओं के बारे में समाज की सोच अधिक सम्माजनक और प्रगतिशील होना जरूरी है। महिलाओं के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है।

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