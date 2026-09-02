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फरीदाबाद में बारिश से भीषण जाम, एंबुलेंस भी फंसी; लोग हुए बेहाल

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 02 Sep 2026 12:24 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 12:24 PM IST







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फरीदाबाद में सुबह हुई बारिश से नीलम पुल अजरोंदा चौक व सेक्टर 16 में लगा जाम,जिसके कारण सुबह कार्यालय व कामकाज पर जाने वाले लोगों को हुई परेशानी, कई स्थानों पर तो एंबुलेंस भी जाम में फंसी रही। ... और पढ़ें

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