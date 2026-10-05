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13 साल से जमीन के इंतकाल के लिए लगा रहे कार्यालयों के चक्कर
सिही गांव निवासी शिवचरण शर्मा ने बताया कि वह अपनी जमीन के इंतकाल के लिए पिछले 13 साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2013 में साहुपुरा खादर में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। जमीन के एक हिस्से को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण इंतकाल दर्ज नहीं हो सका। उनका कहना है कि वह इस समस्या को लेकर दो बार सीएम विंडो भी लगा चुके हैं।
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