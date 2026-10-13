फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Mahapanchayat on garbage problem in Faridabad

फरीदाबाद में कूड़े की समस्या पर महापंचायत

Tue, 13 Oct 2026 08:55 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:55 PM IST
Mahapanchayat on garbage problem in Faridabad
फरीदाबाद में राजा जेत सिंह स्टेडियम में चौरासी पाल के समस्त गांवों के सम्मानित सरदारी, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों की एक महापंचायत आयोजित की गई। यह महापंचायत गांवों के पास कूड़ा डाले जाने की गंभीर समस्या को लेकर सरपंच इमरत, नवादा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: मिशन शक्ति के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित

VIDEO: मिशन शक्ति के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित
Gonda
13 Oct 2026

वेतन-सामान की मांग पर कर्मचारियों का धरना, डीसी की बैठक में जा रहे अधिकारियों की गाड़ी रोकी

Employees stage a sit-in demanding a revised pay scale; block the vehicle of officials heading to a meeting with the DC.
Fatehabad
13 Oct 2026

फरीदाबाद: शाहपुर कला का खेल परिसर जर्जर, लाखों खर्च होने के बाद भी खिलाड़ियों को नहीं मिल रहीं सुविधाएं

Shahpur Kalan sports complex in Faridabad in dilapidated condition
Faridabad
13 Oct 2026

सोलन में पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों की कार्यशाला, विकास योजनाओं की दी जानकारी

solan panchayat pradhan uppradhan workshop development schemes kandaghat
Solan
13 Oct 2026

मंडी: धर्मपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की रैली, बंद सरकारी संस्थान खोलने की उठाई मांग

dharampur bjp rally sidhpur closed government institutions reopen demand
Mandi
13 Oct 2026
विज्ञापन

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ के बीच पानी की किल्लत, चोरी के डर से घर लौट रहे लोग

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ के बीच पानी की किल्लत, चोरी के डर से घर लौट रहे लोग
Lucknow
13 Oct 2026

14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह

14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे सपा से निष्कासित गोसाईगंज विधायक अभय सिंह
Ayodhya
13 Oct 2026
विज्ञापन

सोलन में रामलीला का आगाज, पहले दिन मंचित हुई श्रवण कुमार की लीला

solan ramlila begins shravan kumar leela 46th ramlila manchan
Solan
13 Oct 2026

शिमला: हिमाचल चुनाव में आप देगी मजबूत विकल्प, 15 नवंबर के आसपास शिमला आएंगे अरविंद केजरीवाल

aam aadmi party himachal election rituraj jha arvind kejriwal shimla visit
Shimla
13 Oct 2026

गोरखपुर: कचहरी परिसर में मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन

Mediation Centre Inaugurated at District Legal Services Authority Office in Gorakhpur
Gorakhpur
13 Oct 2026

कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में नेत्र दिव्यांग ने मतदान कर निभाई लोकतांत्रिक जिम्मेदारी

Kanpur Visually impaired individuals fulfill democratic duty by voting in Bithoor Nagar Panchayat by election
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर: पार्षद शालू सुनील कनौजिया- 48 घंटे में सफाई कर्मचारी नहीं मिले तो सिर पर चप्पल रखूंगी

Kanpur Councilor Shalu Sunil Kanojia If sanitation workersnot provided within 48 hours
Kanpur
13 Oct 2026

बदायूं: वजीरगंज इलाके में ग्रामीण की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Villager murdered in Wazirganj area of budaun
Budaun
13 Oct 2026

VIDEO: कड़ी सुरक्षा में ईवीएम की एफएलसी शुरू, डीएम ने वेयरहाउस का किया निरीक्षण

VIDEO: FLC of EVMs begins under tight security, DM inspects the warehouse
Chandauli
13 Oct 2026

मेरठ कॉलेज में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम, प्राचार्य ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की दी जानकारी

Meerut: Awareness Programme on POCSO Act Held at Meerut College, Principal Explains Supreme Court Guidelines
Meerut
13 Oct 2026

बागपत: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने संभाली यातायात व्यवस्था, हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए किया जागरूक

Baghpat: Girl Students Manage Traffic Under Mission Shakti, Promote Helmet and Seat Belt Use
Baghpat
13 Oct 2026

कानपुर: फार्म हाउस लूटकांड में पुलिस की आठ टीमें गठित, पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

Kanpur Eight police teams formed for the farmhouse robbery case police have detained two suspects
Kanpur
13 Oct 2026

Video: गांधी प्रतिमा पर बॉन्डेड डॉक्टरों का प्रदर्शन, बस के सामने डटी महिला डॉक्टर

Video: गांधी प्रतिमा पर बॉन्डेड डॉक्टरों का प्रदर्शन, बस के सामने डटी महिला डॉक्टर
Lucknow
13 Oct 2026

अंबेडकरनगर में 470 ग्राम प्रहरियों को किया गया सम्मानित

470 Gram Praharis honored in Ambedkar Nagar.
Ambedkar Nagar
13 Oct 2026

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, 26 अक्तूबर को आएगा फैसला

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, 26 अक्तूबर को आएगा फैसला
Lucknow
13 Oct 2026

बाराबंकी में जुटे दो हजार ग्राम प्रहरी, सम्मान के साथ कैशलेस इलाज की सौगात

बाराबंकी में जुटे दो हजार ग्राम प्रहरी, सम्मान के साथ कैशलेस इलाज की सौगात
Barabanki
13 Oct 2026

मेरठ: नीला ड्रम हत्याकांड में कल सजा का एलान, मुस्कान-साहिल पर फैसले का इंतजार; सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग

Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan Rastogi and Sahil Shukla Await Sentencing, Saurabh’s Brother Demands Death Penalty
Meerut
13 Oct 2026

बारिश से भीगा धान, अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में आए किसानों ने बयां की अपनी वेदना

बारिश से भीगा धान, अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में आए किसानों ने बयां की अपनी वेदना
Aligarh
13 Oct 2026

औरैया: कन्नौज की किशोरी की हत्या का 23 दिन बाद खुलासा, पुलिस ने पिता समेत दो को किया गिरफ्तार

Auraiya Murder of teenage girl from Kannauj solved after 23 days police arrest two including her father
Auraiya
13 Oct 2026

VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब

VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब
Chandauli
13 Oct 2026

VIDEO: विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए 150 छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के उपाय

VIDEO: 150 female students learned self-defense techniques to deal with adverse situations.
Chandauli
13 Oct 2026

किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर मछलियों को चारा खिलाकर दी श्रद्धांजलि, VIDEO

Tribute paid Kishore Kumar on death anniversary by feeding fish varanasi
Varanasi
13 Oct 2026

Video: अक्टूबर में तेज धूप से लोग परेशान, जल्द मिल सकती है राहत

Video: अक्टूबर में तेज धूप से लोग परेशान, जल्द मिल सकती है राहत
Lucknow
13 Oct 2026

जेवर के जहांगीरपुर में हत्या का सीसीटीवी आया सामने, युवक को गोली मारते दिखे बदमाश

CCTV footage of a murder in Jahangirpur, Jewar, Greater Noida
Noida
13 Oct 2026

VIDEO: फतेहपुर सीकरी में विदेशी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, साथी चिकित्सक ने किया इलाज

French Tourist Falls Ill at Fatehpur Sikri, Receives Treatment from Fellow Traveller
Agra
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed