फरीदाबाद में कूड़े की समस्या पर महापंचायत

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फरीदाबाद में राजा जेत सिंह स्टेडियम में चौरासी पाल के समस्त गांवों के सम्मानित सरदारी, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों की एक महापंचायत आयोजित की गई। यह महापंचायत गांवों के पास कूड़ा डाले जाने की गंभीर समस्या को लेकर सरपंच इमरत, नवादा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

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