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चीन से एशियन चैंपियनशिप जीतकर लौटे कुणाल, बोले- पाकिस्तान से मुकाबला न खेलने का मलाल; देखें खास बातचीत

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 16 Sep 2026 11:21 AM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 11:21 AM IST







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चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप जीतकर लौटे फरीदाबाद के सीही गांव के कुणाल तेवतिया से खास बातचीत, बोले- पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेल पाने का मलाल रहा। ... और पढ़ें

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