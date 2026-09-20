{"_id":"6aafce6132b4a11789092529","slug":"video-knees-wearing-out-at-age-of-50-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"50 की उम्र में घुटने घिस रहे, बीके अस्पताल में प्रत्यारोपण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजकल 50 साल की उम्र में ही लोगों के घुटने घिस रहे हैं। उन्हें बुढ़ापा आने से पहले ही घुटना प्रत्यारोपण कराना पड़ रहा है। बीके अस्पताल में रोजाना करीब 20 मरीज घुटने की समस्या लेकर आते हैं। हर महीने लगभग 25 मरीजों का घुटना प्रत्यारोपण होता है।

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