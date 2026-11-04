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रेल यात्रियों को असुविधा: फरीदाबाद से बिहार के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं, दिल्ली जाकर पकड़नी पड़ती है गाड़ी

Wed, 04 Nov 2026 08:47 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:47 PM IST
Inconvenience for rail passengers Not a single direct train from Faridabad to Bihar
फरीदाबाद से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक भी नियमित सीधी ट्रेन नहीं है। पटना, छपरा, सीवान, गया और मुजफ्फरपुर जाने वाले लोगों को पहले दिल्ली पहुंचना पड़ता है। इसके बाद वे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार की ट्रेन पकड़ते हैं। इस दोहरी यात्रा में उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता है। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर दिल्ली के स्टेशनों की भीड़ में सफर करना और मुश्किल हो जाता है।
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