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आयुष्मान के पैनल अस्पतालों पर एबीडीएम सॉफ्टवेयर अनिवार्य करने से आईएमए नाराज

Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST
IMA upset over making ABDM software mandatory for Ayushman panel hospitals
फरीदाबाद में आयुष्मान के पैनल अस्पतालों पर एबीडीएम सॉफ्टवेयर अनिवार्य करने से आईएमए नाराज। भुगतान में देरी के बाद अब सॉफ्टवेयर का अतिरिक्त खर्च बढ़ने से निजी अस्पतालों में रोष। भुगतान नहीं हुआ तो फिर सेवाएं बंद करने की चेतावनी
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