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आयुष्मान के पैनल अस्पतालों पर एबीडीएम सॉफ्टवेयर अनिवार्य करने से आईएमए नाराज

Digvijay Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST







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फरीदाबाद में आयुष्मान के पैनल अस्पतालों पर एबीडीएम सॉफ्टवेयर अनिवार्य करने से आईएमए नाराज। भुगतान में देरी के बाद अब सॉफ्टवेयर का अतिरिक्त खर्च बढ़ने से निजी अस्पतालों में रोष। भुगतान नहीं हुआ तो फिर सेवाएं बंद करने की चेतावनी ... और पढ़ें

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