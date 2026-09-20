{"_id":"6ab00999e45d9ebaa9028131","slug":"video-homebuyers-protest-in-greater-faridabad-waiting-for-15-years-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर फरीदाबाद में घर के लिए खरीदारों का प्रदर्शन, 15 साल से इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-76 स्थित एडल डिवाइन कोर्ट के 250 से अधिक खरीदारों ने रविवार को अपने घर की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। खरीदारों ने लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कराने, लो-राइज फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू करने और हाई-राइज अपार्टमेंट्स के निर्माण को आगे बढ़ाने की मांग उठाई। खरीदारों का कहना है कि वे करीब 15 वर्षों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिल पाया है।

... और पढ़ें