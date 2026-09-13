हरियाणा के राज्यपाल करेंगे फरीदाबाद के सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण

{"_id":"6aa69115fb6fae7d4f029030","slug":"video-ramphal-kundu-conducted-public-outreach-in-the-villages-of-the-rai-constituency-in-sonipat-and-extended-an-invitation-to-the-samman-diwas-event-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: पूर्व विधायक ने राई हलके के गांवों में किया जनसंपर्क, सम्मान दिवस का दिया न्योता, रामफल कुंडू ने अपराध, रोजगार, महंगाई और जनसुविधाओं को लेकर भाजपा पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}