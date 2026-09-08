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फरीदाबाद की बेटियों का जूडो में जलवा: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते पांच पदक, तीन रजत और दो कांस्य

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 08 Sep 2026 05:51 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 05:51 PM IST







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फरीदाबाद। कैथल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद की बालिकाओं ने जीते पांच पदक, तीन रजत और दो कांस्य पदक शामिल रहे। ... और पढ़ें

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