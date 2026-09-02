फरीदाबाद में नगर निगम मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त कार्यालय के बाहर फेंका कूड़ा

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फरीदाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त, एनआईटी के कार्यालय के सामने कूड़ा फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने प्रदेश सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। कूड़ा फेंकने से नगर निगम मुख्यालय में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।

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