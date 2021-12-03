Faridabad News: मांगों के समर्थन में 29 से पेंशनभोगी डालेंगे पड़ाव
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ फरीदाबाद के सदस्य अपनी मांगों को लेकर 29 और 30 सितंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय पर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। यह निर्णय सोमवार को नगर निगम यूनियन कार्यालय में हुई संघ की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान नवल सिंह ने की और संचालन जिला सचिव लज्जाराम ने किया।
बैठक में राज्य उप प्रधान आशा शर्मा और यूएम खान ने बताया कि पेंशनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी की प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग का लाभ, कोरोना काल के 18 माह के लंबित महंगाई भत्ते का एरियर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पेंशन से जुड़ी अन्य मांगें शामिल हैं।
बैठक में वरिष्ठ उप प्रधान अमर सिंह बैसला, कोषाध्यक्ष खजान सिंह, ब्लॉक प्रधान रतिराम, साबिर खान, उप प्रधान जयपाल चौहान समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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फरीदाबाद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ फरीदाबाद के सदस्य अपनी मांगों को लेकर 29 और 30 सितंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय पर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। यह निर्णय सोमवार को नगर निगम यूनियन कार्यालय में हुई संघ की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान नवल सिंह ने की और संचालन जिला सचिव लज्जाराम ने किया।
बैठक में राज्य उप प्रधान आशा शर्मा और यूएम खान ने बताया कि पेंशनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी की प्रमुख मांगों में आठवें वेतन आयोग का लाभ, कोरोना काल के 18 माह के लंबित महंगाई भत्ते का एरियर, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पेंशन से जुड़ी अन्य मांगें शामिल हैं।
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बैठक में वरिष्ठ उप प्रधान अमर सिंह बैसला, कोषाध्यक्ष खजान सिंह, ब्लॉक प्रधान रतिराम, साबिर खान, उप प्रधान जयपाल चौहान समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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