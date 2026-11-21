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फरीदाबाद में हादसे का वीडियो: पार्किंग में महिला ने खड़ी कार में मारी टक्कर, ब्रेक की जगह रेस दबने से हादसा

अनुज कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 05:40 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 05:40 PM IST







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एनआईटी तीन बाजार में एक महिला कार चालक ने पार्किंग में खड़ी कार को टक्कर मार दी। ब्रेक की जगह रेस पर पैर रखने से कार अनियंत्रित हो गई। इससे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हुई और उसमें बैठी महिला घायल हो गई। ... और पढ़ें

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