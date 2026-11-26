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फरीदाबाद के बीके अस्पताल की मोर्चरी पर डेढ़ घंटे तक भटकती रही महिला एएसआई, पत्थर से तोड़ना पड़ा ताला। ट्रेन की चपेट में आए युवक का शव लेकर पहुंची थी पुलिस, मोर्चरी की चाबी नहीं मिलने से रात 9:30 बजे तक करना पड़ा इंतजार। सीएमओ ने कहा- शव रखवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है।

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