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फरीदाबाद ने राज्य स्तरीय शतरंज में जीते चार पदक

Tue, 08 Sep 2026 10:33 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:33 PM IST
Faridabad wins four medals in state level chess
राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में फरीदाबाद ने कुल चार पदक जीते। इसमें अंडर 17 बालिकाओं की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
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