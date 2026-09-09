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फरीदाबाद: रेवाड़ी में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, पहले दिन ही चार पदक जीते

Wed, 09 Sep 2026 09:30 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:30 PM IST
Faridabad wins 4 medals on first day of Rewari Taekwondo competition
फरीदाबाद। रेवाड़ी में आयोजित बालकों की राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद ने पहले दिन 4 पदक अपने नाम किए।
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