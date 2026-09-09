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Faridabad: Several block-level competitions were organised at the Government School in Prahladpur on Wednesday as part of the Sanskrit week.
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फरीदाबाद: राजकीय विद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन
फरीदाबाद। प्रहलादपुर स्थित राजकीय विद्यालय में बुधवार को संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत कई ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें संगीत, नृत्य, श्लोक उच्चारण और लघु नाटिका में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।
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