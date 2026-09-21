Faridabad News: रॉयल स्ट्राइकर्स ने जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:40 AM IST
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फरीदाबाद। डबुआ स्थित एयरफोर्स क्रिकेट मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स ने टाइगर इलेवन को 87 रनों से हरा दिया। 16 ओवर मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल स्ट्राइकर्स 15.1 ओवर में 196 रन पर ऑल आउट हो गई। आर्यन ने 48 और निखिल ने 36 रन बनाए। टाइगर इलेवन से मोहित, राहुल और करण ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में टाइगर इलेवन 12.4 ओवर में 109 रनों पर सिमट गई। रोहित ने 29, अभिषेक ने 21 और मनीष ने 18 रन बनाए।स्ट्राइकर्स से आर्यन और निखिल ने तीन-तीन विकेट लिए। आर्यन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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