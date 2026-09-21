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यात्रीगण ध्यान दें: टायर-इंजन पार्ट्स न मिलने से फरीदाबाद में 12 सिटी बसें बेकार, लोगों को हो सकती है परेशानी

अनुज कुमार

Updated Mon, 21 Sep 2026 10:04 AM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 10:04 AM IST







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फरीदाबाद में सिटी बस के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से डिपो में हर रोज़ खड़ी हो रहे है 10 से 12 बसें। किसी के टायर खराब तो किसी बस के इंजन के पार्ट्स नहीं मिल रहे है। ... और पढ़ें

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