फरीदाबाद: कन्नौज की रूबी बना रही रावण, बिक्री धीमी

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कन्नौज से पिछले चार वर्षों से आ रही रूबी पांच फीट से लेकर 20 फीट तक के रावण बनाकर बेच रही है। दशहरा से चार माह पहले से सड़क किनारे रह रही रूबी ने इस बार अच्छी बिक्री न होने की बात कही।

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