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राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक

Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:40 PM IST
Faridabad players won 7 medals at the state-level Taekwondo competition
फरीदाबाद। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक।
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