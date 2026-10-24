फरीदाबाद: कूड़ा डालने के विरोध में धरने पर बैठे लोग, पुलिस पर किया पथराव

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फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के पास भाखडी़ की तरफ कूड़ा डालने का विरोध हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने अरावली की तरफ पथराव करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया।

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