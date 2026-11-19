{"_id":"6afed84105347716070b63d4","slug":"video-faridabad-deo-anshu-singla-transferred-to-gurugram-naveen-gulia-to-take-charge-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के डीईओ अंशु सिंगला का गुरुग्राम तबादला, नवीन गुलिया संभालेंगे कमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अंशु सिंगला का तबादला गुरुग्राम कर दिया गया है। उनकी जगह अब नए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नवीन गुलिया को नियुक्त किया गया है। विभागीय आदेशों के अनुसार, नवीन गुलिया आगामी सोमवार को फरीदाबाद में अपना कार्यभार संभालेंगे। इस प्रशासनिक बदलाव से जिले के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की उम्मीद की जा रही है।

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