{"_id":"6ad8f28ccc2c910d1a0e5b88","slug":"video-faridabad-bullet-motorcycle-stolen-in-14-seconds-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: 14 सेकंड में बुलेट बाइक चोरी, सामने आया लाइव सीसीटीवी वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे ज्यादा पॉश सेक्टर 81 जोकि एजुकेशन हब के रूप मे विख्यात है cctv कैमरे में दिखाई दे रहा यह बाइक चोर जिसने dps स्कूल के गेट नंबर 4 के सामने खड़ी एक नई बुलेट मोटर साइकिल को मात्र 14 सैकेंड के भीतर चोरी कर रफू चक्कर हो गया। दर असल dps स्कूल में मोहित चंदीला जॉब करते है रोज की तरह उसने अपनी बाइक को गेट नंबर 4 के आगे पार्क किया था। जहाँ से बाइक चोर चंद सैकेंड में चोरी कर फरार हो गया।

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