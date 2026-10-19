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फरीदाबाद: दो साल से अधूरी 12 मीटर की सड़कें, लाल मिट्टी से उड़ रहा प्रदूषण

अनुज कुमार

Updated Mon, 19 Oct 2026 03:56 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 03:56 PM IST







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फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में टूटी सड़कों और लाल मिट्टी से प्रदूषण की मार झेल रहे बीपीटीपी पार्कलैंड्स के निवासी दो साल से 12 मीटर की सड़कों का निर्माण अधूरा, वाहनों के गुजरने से उड़ती है मिट्टी- 1200 एकड़ की कॉलोनी में 12 मीटर की अंदरूनी सड़कें अधूरी। ... और पढ़ें

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