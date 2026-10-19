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फरीदाबाद: प्रदूषण से अस्थमा मरीज परेशान, बीके अस्पताल के डॉक्टरों ने दी मास्क लगाने की सलाह

अनुज कुमार

Updated Mon, 19 Oct 2026 03:56 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 03:56 PM IST







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प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर चिकित्सकों ने मास्क लगाने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बीके अस्पताल में प्रतिदिन 40 मरीज सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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