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फरीदाबाद: अपराध को लेकर सरकार पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप

Wed, 21 Oct 2026 03:14 PM IST
Vijay Singh Pundir
Vijay Singh Pundir Vijay Singh Pundir
Updated Wed, 21 Oct 2026 03:14 PM IST
Former Union Minister Virendra Singh attacks bjp government
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने प्रदेश सरकार पर कानून एवं व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज तीन लोगों की हत्या हो रही है। रंगदारी के लिए धमकी देने के मामलों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने सेक्टर -9 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नायब सिंह सैनी सरकार पर जमकर हमला बोला।
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