{"_id":"6ad8899bf1534e8de90148ce","slug":"video-former-union-minister-virendra-singh-attacks-bjp-government-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: अपराध को लेकर सरकार पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने प्रदेश सरकार पर कानून एवं व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज तीन लोगों की हत्या हो रही है। रंगदारी के लिए धमकी देने के मामलों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने सेक्टर -9 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नायब सिंह सैनी सरकार पर जमकर हमला बोला।

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