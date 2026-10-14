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Heavy waterlogging in Sanjay Colony Faridabad led to accidents

Digvijay Singh

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:12 PM IST







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फरीदाबाद में संजय कॉलोनी में भारी जलभराव से हो रहे हादसे, एक युवक साइकिल से जा रहा था। इसी बीच जलभराव होने के कारण और अंधेरा होने कारण वाह साइकिल समेत गिर गया। ... और पढ़ें

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