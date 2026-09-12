फरीदाबाद के सेक्टर 11 में उद्योगों की जरूरतों पर आयोजित कार्यक्रम

{"_id":"6aa538b3fd59ee611a03080f","slug":"video-sanitation-workers-in-mohali-on-an-indefinite-strike-to-protest-the-awarding-of-the-door-to-door-garbage-collection-contract-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोहाली: डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का ठेका देने के विरोध में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, अकाली पार्षद पर निजी लाभ के लिए अपने करीबी को ठेका देने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}