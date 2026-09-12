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फरीदाबाद के सेक्टर 11 में उद्योगों की जरूरतों पर आयोजित कार्यक्रम

Sat, 12 Sep 2026 11:07 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:07 PM IST
Event organized in Faridabad Sector 11 regarding needs of industries
फरीदाबाद के सेक्टर 11 में उद्योगों की जरूरतों पर आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम, कैसे सोलर का उपयोग बिजली बचाई जा सकती है ये जानकारी दी जा रही है।
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