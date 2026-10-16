{"_id":"6ad2258f60bf23f095078be5","slug":"video-even-after-one-death-the-danger-persists-with-flooded-streets-and-dangling-wires-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक मौत के बाद भी खतरा बरकरार, गलियों में भरा पानी और झूलते तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एक मौत के बाद भी खतरा बरकरार, गलियों में भरा पानी और झूलते तार फरीदाबाद। संजय नगर में दिनेश की करंट से मौत के बाद भी गलियों में जलभराव और बिजली के तारों से खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि मौके पर प्रशासन के अधिकारी आए लटके तारों को बांधा गया, जमा पानी को निकाला गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कोई बदलाव नहीं है। सड़क पर गड्ढे अब भी है, बिजली ट्रांसफार्मर में का घेराव नहीं हुआ। परिस्थिति जस की तस नजर आ रही है। बारिश आने पर दुबारा जलभराव हो सकता है। एक और साइकिल चालक संतुलन खोने से बिजली के खंबे से झुलस कर मर सकता है।

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