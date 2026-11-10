{"_id":"6af311ad1b42f8f4450dd947","slug":"video-crowds-of-passengers-thronged-faridabad-railway-station-for-chhath-and-bhai-dooj-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ और भाईदूज पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ पर्व और भाईदूज को देखते हुए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग परिवार और सामान के साथ प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे। भीड़ के कारण यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानी हो रही है। फरीदाबाद से बिहार की कोई ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानीयों भी होती है।

... और पढ़ें