{"_id":"6a8f1e3ff5eab8b0930949e6","slug":"video-construction-work-halted-in-sotai-village-faridabad-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के गांव सोतई में रोका गया निर्माण कार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के गांव सोतई में धरना स्थल पर किसान किसने की मांग पूरी नहीं होने पर निर्माण कार्यों को रोका गया। किसानों को कहना है कि जब तक हमारी भूमि का वर्तमान मार्केट रेट से मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा।

... और पढ़ें