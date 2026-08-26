Faridabad News: बारिश से मौसम हुआ सुहाना
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:53 PM IST
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नोएडा। नोएडा के कई इलाकों में बुधवार को दोपहर बाद 10 से 15 मिनट तेज बारिश हुई। इससे तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शाम के समय मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर जलभराव हो गया।
आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई। नोएडा का एक्यूआई 115 और ग्रेटर नोएडा का 132 रहा। ब्यूरो
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आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई। नोएडा का एक्यूआई 115 और ग्रेटर नोएडा का 132 रहा। ब्यूरो
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