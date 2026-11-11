डीएवी नेशनल अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आरंभ

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डीएवी नेशनल अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम मुक़ाबले के लिए उतरेगी। यह मुकाबला बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। जिले के 9 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होंगे। ये खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे।

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