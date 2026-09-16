15 करोड़ की कोकीन व अन्य मादक पदार्थ बरामद, तीन विदेशी नागरिक गिरफ्तार

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फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच एनआईटी और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लकड़पुर स्थित एक मकान से 2.337 किलो कोकीन समेत 3.741 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। मौके से 50 हजार रुपये नकद भी बरामद हुए। पुलिस ने नाइजीरिया के इफेन्याई इमैनुएल और बेल जॉन उर्फ एनुडुन इमैनुएल तथा कैमरून निवासी रेमी उर्फ एमोस ओवी को गिरफ्तार किया है।

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