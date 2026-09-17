तेल का व्यापारी बताकर तेलंगाना की ट्रेन पकड़ने पहुंचा, बैग खोले तो निकली 82 बोतल शराब

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बल्लभगढ़। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने शराब तस्करी के आरोप में तेलंगाना के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से तीन बैग में अलग-अलग तीन ब्रांड की 82 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह सरसों के तेल का व्यापारी है और बैग में तेल लेकर तेलंगाना जा रहा है। संदेह होने पर जीआरपी ने उसके बैगों की जांच की तो उनमें शराब की बोतलें मिलीं।

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