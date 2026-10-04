{"_id":"6ac281d88b0cdf7f960ea0bb","slug":"video-bridge-after-15-years-concrete-has-crumbled-and-rebar-is-exposed-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"15 साल में पुल की हालत ऐसी! सीमेंट उखड़ा, सरिया बाहर आई; अंग्रेजों के जमाने का पुल अब भी मजबूत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद। डीग में दिल्ली-आगरा सिंचाई नहर पर बने करीब 15 साल पुराने पुल और करीब एक दशक पहले बनाए गए नए पुल की हालत निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। अंग्रेजों के समय बनाया गया पुराना पुल आज भी मजबूती से खड़ा है, जबकि इसके ठीक पास बना नया पुल करीब 10 साल में ही जगह-जगह से जर्जर होने लगा है। नए पुल की सीमेंट की परत उखड़ गई है और कई स्थानों पर लोहे की सरिया दिखाई देने लगी है। नए पुल की बाउंड्री वॉल से सीमेंट और पत्थर उखड़े गांव डीग निवासी प्रकाश लाल ने बताया कि यूपी सिंचाई विभाग की ओर से बनाए गए नए पुल पर कई जगह दरारें आ गई हैं। बाउंड्री वॉल पर लगी सीमेंट की परत झड़ने से अंदर लगी सरिया बाहर दिखाई दे रही है। पुल की बाउंड्री वॉल के पास बनी पट्टी से भी पत्थर उखड़ने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की मौजूदा हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कई दशक पुराना हो, जबकि इसका निर्माण करीब 10 साल पहले ही हुआ था।

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