फरीदाबाद एनआईटी चौक पर ऑटो चालकों का कब्जा

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फरीदाबाद एनआईटी एक-दो चौक पर ऑटो चालकों ने किया अतिक्रमण सड़क पर खड़े ऑटो जिसके कारण लगता है जाम यहां पर शाम को खरीदारी के लिए महिलाओं की ज्यादा भीड़ रहती है जिसके कारण उनका बाजार में आना -जाना मुश्किल हो जाता है यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे पुलिसकर्मी भी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करते जिसके कारण ऑटो चालक पुलिस के सामने ही ऑटो लेकर सड़क बीच में खड़े रहते हैं।

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