फरीदाबाद में टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी को कार ने मारी टक्कर

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फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड बंधवाड़ी के पास टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी को वेगन आर ने मारी टक्कर जिसमें सुरक्षा कर्मी राजेंद्र की नीचे गिरने पर सिर में लगी चोट और बैहोश हो गए वहां पर साथी कर्मचारी ने राजेंद्र के परिजनों को फोन किया मौके पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे वहां पर डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बीके नागरिक अस्पताल शवगृह के बाहर गमगीन खड़े मृतक राजेंद्र के परिजन घटनाक्रम की जानकारी देते हुए।

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