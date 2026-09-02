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सचिन ने भागकर बचाई जान: पति पर बरसी पत्नी-सास की जोड़ी, अस्पताल के बाहर थप्पड़-लात की बरसात; वीडियो वायरल

Wed, 02 Sep 2026 07:08 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदाबाद Published by: विकास कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 07:08 PM IST
सार

चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि एक सितंबर को दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझौता कराया गया था और अलग-अलग रहने की बात तय हुई थी। बुधवार को फिर विवाद हुआ। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

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Wife and mother-in-law lash out at husband outside BK Hospital
पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर की पति की पिटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बीके अस्पताल के बाहर बुधवार को पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर पति पर थप्पड़ और लात-घूंसे बरसा दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। विवाद के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की शिकायत एनआईटी नंबर-3 पुलिस चौकी में दी गई है।

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पत्नी पर बना रहा था पांच लाख रुपये लाने का दबाव
राहुल कॉलोनी निवासी नीतू ने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2025 में कॉलोनी निवासी सचिन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसे पैसों के लिए परेशान करता था और मायके से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था। नीतू का यह भी आरोप है कि सचिन दूसरी पैसे वाली लड़की से शादी करने की बात कहता था।

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पत्नी ने पति पर लगाया मां को पीटने का आरोप
नीतू के अनुसार, उसके पति ने उसकी मां को धोखे से बुलाकर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद वह मां का मेडिकल कराने बीके अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि सचिन भी अस्पताल पहुंच गया और वहां दोबारा विवाद हो गया।

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पुलिस बोली- हमने करा दिया था समझौता
चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि एक सितंबर को दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझौता कराया गया था और अलग-अलग रहने की बात तय हुई थी। बुधवार को फिर विवाद हुआ। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

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