सचिन ने भागकर बचाई जान: पति पर बरसी पत्नी-सास की जोड़ी, अस्पताल के बाहर थप्पड़-लात की बरसात; वीडियो वायरल

पत्नी पर बना रहा था पांच लाख रुपये लाने का दबाव

राहुल कॉलोनी निवासी नीतू ने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2025 में कॉलोनी निवासी सचिन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उसे पैसों के लिए परेशान करता था और मायके से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था। नीतू का यह भी आरोप है कि सचिन दूसरी पैसे वाली लड़की से शादी करने की बात कहता था।