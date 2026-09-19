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फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर सड़क के बीचों बीच टूटा पेड़ का बड़ा व भारी टहना उसके नीचे से निकल कर जाते वाहन अगर यह टहना नीचे किसी वाहन पर गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है इसलिए नगर निगम को जल्दी से यहां से इसको हटाना चाहिए नहीं तो यह जोखिम भरा हो सकता है।

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