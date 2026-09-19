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फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर सड़क के बीचों बीच टूटा पेड़

Sat, 19 Sep 2026 06:58 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:58 PM IST
A broken tree right in the middle of the road on Neelam Bata Road in Faridabad
फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर सड़क के बीचों बीच टूटा पेड़ का बड़ा व भारी टहना उसके नीचे से निकल कर जाते वाहन अगर यह टहना नीचे किसी वाहन पर गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है इसलिए नगर निगम को जल्दी से यहां से इसको हटाना चाहिए नहीं तो यह जोखिम भरा हो सकता है।
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