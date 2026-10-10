{"_id":"6aca586413465ff5b2021c30","slug":"video-two-panchakarma-assistants-have-joined-the-government-ayurvedic-hospital-jollygrant-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौलीग्रांट में दो पंचकर्म सहायकों ने ली नियुक्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौलीग्रांट में दो पंचकर्म सहायकों ने अपनी नियुक्ति ली है। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरदेव सिंह रावत द्वारा एक पुरुष और एक महिला पंचकर्म सहायक को उनका पदभार ग्रहण कराया। डॉ रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 222 पंचकर्म सहायकों को प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति दी गई है। जिसमें से दो पंचकर्म सहायकों ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौलीग्रांट में नियुक्ति ली है। कहा कि अस्पताल की स्थापना 1984 में हुई थी। उसके बाद से अब पंचकर्म सहायक की की नियुक्ति हुई है। इससे पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लेने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा। पंचकर्म चिकित्सा का वात, पित्त और कफ रोगों में विशेष महत्व होता है।

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