Dehradun News: उत्तराखंड में 15 आवासीय परियोजनाएं तैयार, 12,856 को मिलेगा अपना घर

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उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की निगरानी में प्रदेश में 15 आवासीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्राथमिकता पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके तहत इस माह के अंत तक काम पूरा होने की दिशा में प्राधिकरण के अधिकारी जुटे हुए हैं। अपर आवास आयुक्त डीपी सिंह ने बताया कि ढांचागत निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब अंतिम चरण का काम चल रहा है, जिसके लिए 31 अक्तूबर तक का लक्ष्य रखा गया है।सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 15 आवासीय परियोजनाओं को पूरी प्राथमिकता पर पूरा कराया जा रहा है। अधिकारियों के स्तर से साप्ताहिक निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पात्रों को इन आवासों का आवंटन कर दिया जाएगा। इनमें से कुछ परियोजनाओं(शिकारपुर-रुड़की) में पहले ही तैयारी करके कब्जा भी दिया जा चुका है। बची हुई सभी परियोजनाओं के आवास भी जल्द ही लाभार्थियों को सौंप दी जाएंगी।ये हैं 15 आवासीय परियोजनाएंपरियोजना का नाम- आवासकनकपुर-काशीपुर योजना- 1256उकरौली-सितारगंज योजना- 1168अनेकीहेतमपुर-हरिद्वार योजना- 1152शिकारपुर-रुड़की योजना- 768मठकोटा-रुद्रपुर योजना- 928महुआखेड़ागंज-काशीपुर योजना- 824मंगलौर-रुड़की योजना- 544गंगापुर-गौसाई काशीपुर योजना- 584मानपुर-काशीपुर योजना- 512उम्मेदपुर-रामनगर योजना- 528बेलड़ी-रुड़की योजना- 1088उकरौली-सितारगंज-2 योजना- 864श्यामनगर-गदरपुर योजना- 928झब्बरपुर-रुड़की योजना- 448भवानीपुर-जसपुर योजना- 1264