{"_id":"6a8fda2ff0bf2a1c3a0a78e5","slug":"video-national-north-roll-ball-championship-from-29th-dehradun-news-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेशनल नॉर्थ रोल बॉल चैंपियनशिप 29 से","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परेड गांव स्केटिंग रिंग में शनिवार से सेकंड मिनी, अंडर-11 जूनियर और अंडर-17 वर्ग की नेशनल नॉर्थ रोल बॉल चैंपियनशिप आयोजित होगी। चैंपियनशिप को लेकर प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आयोजकों ने प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी दी। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

... और पढ़ें