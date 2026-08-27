उर्स मेले में बवाल: ठेला हटाने को लेकर हुई कहासुनी, लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, भीड़ पर फटकारी लाठियां

दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में जायरीनों की भारी भीड़ के बीच झूला सर्कस ग्राउंड में गन्ने के जूस का ठेला और बाइक को हटाने को लेकर पुलिसकर्मियों और ठेला संचालक के बीच विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर मौके पर मौजूद लोगों और जायरीनों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। सूचना पर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेने के साथ ही एक बाइक को भी कब्जे में ले लिया।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झूला सर्कस ग्राउंड में गन्ने के जूस का ठेला लगा था। ठेला हटाने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों और संचालक के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ठेला संचालक की बाइक अपने साथ ले जाने लगा। इसका संचालक और आसपास मौजूद लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने थाने को सूचना दी। कुछ देर बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को हटाने का प्रयास किया।