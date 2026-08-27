उत्तराखंड: टिहरी झील से छोड़ा जा रहा पानी, ऋषिकेश-हरिद्वार समेत नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया अलर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 27 Aug 2026 10:44 PM IST
सार
टिहरी झील में अधिकतम पानी भरने की क्षमता आर एल 830 मीटर तक है। अभी झील का जलस्तर आएल 819.29 पर है। सुरक्षा को देखते हुए झील से पानी छोड़ा जा रहा है।
विज्ञापन
विस्तार
पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद टिहरी झील में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिसके बाद अब झील से पानी छोड़ा जा रहा है। जिसे लेकर प्रशासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार समेत कई इलाकों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को मुनादी कर अलर्ट किया है।
विज्ञापन
उत्तराखंड में हिमनद झीलों की होगी निगरानी: भोटेकोशी की घटना के बाद अलर्ट, लगाए जाएंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम
विज्ञापन
बता दें कि टिहरी झील में अधिकतम पानी भरने की क्षमता आर एल 830 मीटर तक है। अभी झील का जलस्तर आएल 819.29 पर है। झील अपनी क्षमता से लगभग 11 मीटर पानी अभी कम है। इसलिए एहतियातन टिहरी झील से 561 क्यू मैक्स पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकतम 750 क्यू मैक्स पानी छोड़ा जा सकता है।
विज्ञापन