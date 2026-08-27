फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Roorkee Bloody clash between two families Attack with sticks and clubs on both sides youth dies

रुड़की: दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष; दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे, इलाज के दौरान घायल युवक की मौत

Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, भगवानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, भगवानपुर Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
सार

एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई।

विज्ञापन
Roorkee Bloody clash between two families Attack with sticks and clubs on both sides youth dies
युवक का शव - फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोतवाली क्षेत्र के नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय अभिषेक को पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इसके बाद दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। संघर्ष में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लहूलुहान हालत में रुड़की के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दून अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान देर शाम अभिषेक ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


उर्स मेले में बवाल: ठेला हटाने को लेकर हुई कहासुनी, लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, भीड़ पर फटकारी लाठियां

विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी देहात रुड़की शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पारिवारिक विवाद में मारपीट होने से घायल युवक को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत होने की सूचना पुलिस को शाम को मिली। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

युवक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद से आरोपी अपने घरों से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed