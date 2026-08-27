रुड़की: दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष; दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे, इलाज के दौरान घायल युवक की मौत

कोतवाली क्षेत्र के नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय अभिषेक को पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

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